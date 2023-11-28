МАГАТЭ заявило, что ЗАЭС вновь подключили к источнику внешнего питания после сбоя

"Одним из самых главных поводов для беспокойства относительно ядерной и физической безопасности на Украине остается уязвимое положение внешних источников питания станции. Как мы уже неоднократно убеждались, в том числе прошлой зимой, атаки вдали от объекта могут вызвать серьезные сбои в работе электросети, которая также обслуживает Запорожскую атомную электростанцию. Необходимо избегать любых военных действий, которые могут поставить под угрозу ядерную и физическую безопасность", - приводятся слова главы агентства Рафаэля Гросси на сайте МАГАТЭ.

Эксперты МАГАТЭ на станции также сообщили, что слышали звуки артиллерийских обстрелов и запуска ракет. В этой связи Гросси указал, что все стороны должны "проявлять сдержанность" в районе станции.

Ранее Гросси предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, необходимых для безопасной работы станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ уже приняла меры, соответствующие предложениям Гросси.