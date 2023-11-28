Решение Хельсинки закрыть российско-финскую границу навредит гражданам Финляндии, предположил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты попросили Грушко прокомментировать решение властей Финляндии по закрытию границы с Россией.

«Они закрыли границу, как мы можем реагировать? Будут страдать финские граждане», — отметил дипломат.

Замглавы уточнил, что МИД комментирует рациональные, логичные решения властей западных стран. Вместе с тем, добавил он, некоторые решения бывают нерациональными.

Грушко пояснил, что с вопросами по миграционной политике финских властей следует обращаться в Хельсинки.

В частности, заметил он, сотрудники СМИ могут попытаться выяснить, почему руководство Финляндии так отреагировало на то, что в страну пытались пройти 700 мигрантов, при том «границы Евросоюза пытались перейти и перешли 387 тысяч человек».

Ранее в МВД Финляндии заявили, что все КПП на границе с Россией будут закрыты до 13 декабря.