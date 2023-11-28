ЕСПЧ обязал Россию выплатить группе Pussy Riot компенсацию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе панк-группы Pussy Riot на запрет регистрации НКО решил взыскать с России более €24 тысяч компенсации. Данное решение было принято несмотря на то, что Москва ещё с прошлого года вышла из-под юрисдикции Страсбурга.

Как пишет РИА Новости, участницы группы обратились в ЕСПЧ в связи с тем, что им отказали в регистрации НКО «Зона права», в рамках которого планировалось оказывать юридическую помощь заключённым.