Главное из выступления Путина на заседании ВРНС

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании 25-го Всемирного русского народного собора рассказал о внутренней и международной повестке. «Рамблер» собрал ключевые высказывания главы государства.

Суверенитет и справедливость

Путин отметил, что битва России за суверенитет и справедливость носит национально-освободительный характер.

Суверенитет — это прежде всего свобода России и ее народа, уточнил российский лидер.

Россия находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства, без сильной России прочный мировой порядок невозможен, подчеркнул глава государства.

Россия в ходе СВО сражается за свободу всего мира, диктатура гегемона дряхлеет, заявил Путин.

Подлинную свободу защищают сейчас наши парни, мужчины, солдаты и офицеры, дочери отечества, заявил Владимир Путин.

«Потому что в нашей традиции человек не может чувствовать себя свободным, если не свободны его близкие, дети, его отчизна. И именно такую подлинную свободу защищают сейчас наши парни, наши мужчины, наши солдаты и офицеры, дочери отечества. Свободный народ, который понимает свою ответственность перед сегодняшним днём и будущими поколениями», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер заметил, что современная Россия возвращает и укрепляет свой суверенитет как мировая держава. Он добавил, что Западу не нужна большая Россия.

Россия сегодня стала сильнее, в состав страны вернулись исторические регионы, а общество отказывается от наносного и обращается к истинным ценностям, заявил президент РФ.

Российское общество

Любые попытки посеять рознь, расколоть общество — это предательство, преступление против России, подчеркнул глава государства.

Роль русских в становлении и развитии страны

Без русских как этноса нет и не может быть России и русского мира, заявил президент.

Путин пояснил, что русские — это больше чем национальность, это в том числе культурная и историческая идентичность; быть русским — это прежде всего ответственность за сбережение России.

Прорыв в культурной сфере

России нужен прорыв в культурной сфере, подчеркнул Путин. Президент отметил, что образовательные учреждения РФ должны быть открытыми для всего современного и передового.

Год семьи

Решение объявить 2024 год в России годом семьи опирается на мнение и желание большинства общества, отметил Владимир Путин.

Многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России, пояснил президент.

Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми столкнулась РФ, нельзя только с помощью денег, нужны нравственные ценности, заметил глава государства. Он добавил, что укрепление семьи, сбережение народов России - задача страны на поколения вперед, это будущее русского мира.

Роль церкви в России

Церковь отделена от государства, но нельзя отделить ее от общества, от человека, отметил Путин.

Состояние российской экономики

Путин призвал предпринимателей вкладывать в Россию, а также поблагодарил их за слаженную работу. Он подчеркнул, что благодаря усилиям государства и бизнеса санкционный блицкриг запада провалился.

Суверенное развитие РФ и ее экономики должно быть справедливым для всех граждан, но речь не идет об «уравниловке».

Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства, отметил глава государства.

Пути заявил, что россиянам предстоит решать задачи по обустройству громадных пространств, экономика России, индустрии, креативный бизнес должны кратно нарастить свой потенциал.