Путин назвал предательством попытки расколоть общество

Попытки разжечь межрелигиозную и межнациональную рознь, а также расколоть общество являются предательством России . Об этом в ходе выступления перед участниками Всемирного русского народного сбора заявил президент РФ Владимир Путин .

В своей речи глава государства сослался на слова святителя Григория Богослова о том, что почтение матери — святое дело, а Родина является общей матерью. Путин отметил, что после распада Российской Империи, а затем и Советского Союза остались очаги, которые все еще тлеют, иногда вспыхивая с новой силой. Народу России, считает президент, необходимо не забывать такие ошибки и никогда их не повторять.