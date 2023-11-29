Путин назвал предательством попытки расколоть общество

Путин: Любые попытки расколоть общество и посеять рознь являются предательством
Попытки разжечь межрелигиозную и межнациональную рознь, а также расколоть общество являются предательством России. Об этом в ходе выступления перед участниками Всемирного русского народного сбора заявил президент РФ Владимир Путин.
В своей речи глава государства сослался на слова святителя Григория Богослова о том, что почтение матери — святое дело, а Родина является общей матерью. Путин отметил, что после распада Российской Империи, а затем и Советского Союза остались очаги, которые все еще тлеют, иногда вспыхивая с новой силой. Народу России, считает президент, необходимо не забывать такие ошибки и никогда их не повторять.
— Любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество — это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна, о ней, о нашем Отечестве, наши молитвы, которые звучат на разных языках, — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.
В ходе выступления глава государства добавил, что западные страны стремятся «расчленить и разграбить» Россию. Однако это намерение пытаются выдать за деколонизацию.
В приветственном обращении к участникам Всероссийского форума «Народы России» в начале ноября Владимир Путин заявил, что любые провокации и агрессивные действия против РФ обречены на провал.