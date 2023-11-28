Путин объявил минуту молчания на Всемирном русском соборе в память о погибших

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 ноября, объявил минуту молчания на Всемирном русском соборе в память о погибших на специальной военной операции солдатах.

— Они сражались за нас, за нашу Родину. Вечная им память. Минута молчания, — заявил глава государства.

Президент также отметил, что многие участники собора находятся сейчас на Донбассе среди волонтеров и добровольцев, в рядах воинских подразделений, передает официальный сайт Кремля.

Путин, выступая недавно на внеочередном саммите «Большой двадцатки», призвал думать, как прекратить трагедию боевых действий на Украине. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что во время онлайн-саммита G20 призвал положить конец военному конфликту на Украине.