Путин заявил о борьбе Украины со всеми народами России
только против русских, но и против всех народов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на открытии Всемирного русского народного собора. Трансляция речи российского лидера ведется в Telegram-канале Кремля.
Глава государства отметил, что такое отношение к народам России — результат русофобии, расизма и неонацизма.
«Нас много, всех сейчас не назову, но против всех народов России это направлено», — сообщил Путин.
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