Российские регионы создали содружество «Донбасс»

Главы Ростовской и Воронежской областей, а также Луганской и Донецкой Народных Республик подписали соглашение о создании содружества «Донбасс». Об этом говорится в заявлении на портале правительства Ростовской области.

По данным пресс-службы, в церемонии подписания соглашения приняли участие главы четырех российских регионов.

«Содружество создается с целью развития сотрудничества сторон в следующих направлениях: торгово-экономической, промышленной и инвестиционной сферах, в сфере агропромышленного комплекса, в сфере строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере здравоохранения, в сфере трудовых отношений и социальной политики, улучшения качества жизни населения», — отмечается в пресс-релизе.

Также регионы намерены сотрудничать в сферах охраны и улучшения состояния окружающей среды, науки и образования, транспорта, культуры, спорта и туризма, информатизации и защиты от чрезвычайных ситуаций.

При этом отмечено, что все подписавшие соглашение «являются равноправными участниками независимо от размера территории и количества населения», а высшим органом управления является совет содружества «Донбасс».

Соглашение вступит в силу с 1 марта 2024 года и рассчитано на пять лет.

21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. После этого были ратифицированы договоры о дружбе России с этими регионами — они предусматривали, в частности, взаимную охрану границ. 24 февраля того же года Россия начала специальную военную операцию на Украине.