Спикер Госдумы напомнил о разнице между народом и властью Украины

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что необходимо разделять народ Украины и преступные власти страны, подчеркнув при этом, что российские военные выходят на новые рубежи, неся с собой «освобождение, мир и свободу». Его слова приводит РИА Новости.

По словам спикера Госдумы, надо осознавать, что борьба идет «против нацистов, против преступной власти Украины».

«Когда речь идет об Украине, надо отделять народ Украины и преступную власть. А мирные граждане, которые проживают на Украине, должны понимать, что с нашими солдатами идет освобождение, идет мир, согласие, свобода на территорию нашей братской страны, соседней страны», — заявил Володин.

При этом он обратил внимание на то, что российские войска «планомерно теснят нацистов», выходя на новые рубежи, и необходимо, чтобы все здоровые силы объединились для будущей победы. По мнению Володина, для общих целей и задач также должны объединиться и политики, «независимо от партийной принадлежности».

«Спасибо за то, что все наши руководители политических фракций понимают это и со своей стороны делают все возможное для объединения и консолидации общества», — подчеркнул он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».