Путин примет участие в мероприятиях по ВКС из Сочи

Президент Владимир Путин во работает из Сочи, по видео-конференц-связи (ВКС) он выступит на Всемирном русском народном соборе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Также глава государства по ВКС примет участие в мероприятии, связанном с реализацией нацпроекта «Здравоохранение», передает ТАСС.

Песков уточнил, что Путин будет обсуждать первичное звено здравоохранения – тему, касающуюся всех граждан России. В мероприятии также примет участие глава Минздрава Михаил Мурашко.

После этого Путин откроет медучреждения в Оренбургской области, в Севастополе, в Красноярском крае, в Волгоградской области и в Республике Саха-Якутия.