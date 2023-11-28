Президент России Владимир Путин во вторник, 28 ноября, в Москве в режиме видеоконференции принимает участие в пленарном заседании XXV Всемирного Русского Народного Собора. В мероприятии, посвященном 30-летию организации, примут участие глава Русской Православной Церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской Православной Церкви и других российских религиозных организаций, органов государственной власти, общественных объединений, деятели науки и культуры.