Захарова обвинила Запад в двойных стандартах

Запад игнорирует ядерную риторику официальных лиц Израиля благодаря своей политике двойных стандартов. Об этом в эфире телеканала RT заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе интервью у Захаровой спросили, почему страны Запада игнорируют заявления израильских политиков о ядерном оружии. В ответ она напомнила, что США и их союзники «исповедуют двойные стандарты». В пример она привела позицию Запада, который порицает террористические акты на Ближнем Востоке и не замечает те же деяния Киева.

«Если вы считаете, что это проблема только нынешней администрации США, это не так», — заключила она.

Напомним, что после эскалации конфликта на Ближнем Востоке представители израильских властей упоминали ядерный удар как возможный вариант завершения войны с ХАМАС. В частности, об этом 5 ноября заявил министр по делам наследия Израиля Амихайя Элияху — после его отстранили от должности.