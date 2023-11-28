Захарова: Запад игнорирует ядерную риторику Израиля из-за двойных стандартов
На Западе игнорируют ядерную риторику официальных лиц Израиля из-за собственной политики двойных стандартов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире RT.
Она напомнила, что на Западе порицают и пытаются поставить вне закона теракты на территории стран Ближнего Востока, но при этом игнорируют теракты, совершаемые киевским режимом в отношении мирных городов России.
«Если вы считаете, что это проблема только нынешней администрации США, это не так», — подчеркнула Захарова.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Израиль обладает ядерным оружием, но не признаёт это.
Он также сообщил, что предложил лидерам региональных стран провести конференцию по денуклеаризации в связи с разговорами о ядерном оружии Израиля.