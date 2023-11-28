Рябков предупредил США о возможности наступить на грабли на Украине

"Американцам придется снова учиться, если они не хотят наступать на вьетнамские, афганские и любые другие грабли", - сказал высокопоставленный дипломат, отметив, что "на Украине, похоже, такой вариант далеко не исключен". ТАСС

Ранее Рябков заявил, что перспектива улучшения отношений Москвы и Вашингтона не просматривается. По его словам, не имеет значения, кто победит на президентских выборах в США и у кого в конгрессе будет преимущество. News.ru