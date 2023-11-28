Захарова рассказала, когда продолжится эвакуация россиян из Газы

Россия продолжит осуществлять эвакуацию граждан РФ из сектора Газа после окончания гуманитарной паузы. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В связи с объявлением гуманитарной паузы эвакуационные мероприятия всех стран приостановлены", – объяснила она.

Захарова также отметила, что основная часть россиян, которая направляла запрос на эвакуацию, уже вывезена из Газы.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью германскому телеканалу Welt сообщил, что собирается продолжить бои в секторе Газа после освобождения заложников – женщин, детей и иностранцев.

"У нас вообще нет выбора, кроме как уничтожить ХАМАС", – заключил он.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что эвакуационные мероприятия России из сектора Газа практически подходят к концу. Богданов уточнил, что Россия вне сделки радикального движения ХАМАС и Израиля передала радикалам список, в котором указаны имена до 10 заложников.

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Утром того же дня СМИ сообщали о спокойной обстановке на Ближнем Востоке.

При этом Армия обороны Израиля сообщила 28 ноября о нарушении ХАМАС режима гуманитарного перемирия, поскольку на севере Газы по ЦАХАЛ был открыт огонь. Представитель "Бригад Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло ХАМАС) Абу Убайда, в свою очередь, также обвинил ЦАХАЛ в нарушении соглашения о перемирии.