США в ситуации вокруг Украины могут наступить на грабли войн во Вьетнаме и Афганистане. Об этом Вашингтон предупредил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

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«Американцам придется снова учиться, если они не хотят наступать на вьетнамские, афганские и любые другие грабли», — сказал дипломат.

Он напомнил, что в 1970-х годах жизнь заставила США признать противника равным себе, пусть и на короткий период.

По его словам, успешное завершение специальной военной операции (СВО) решающей предпосылкой для того, чтобы американская сторона скорректировала свое мышление.