Мишустин провел кадровые изменения в Минфине и Минтрансе

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении на пост замминистра финансов Ивана Чебескова и об освобождении от должности замминистра транспорта РФ Игоря Чалика. Соответствующие документы появились на официальном портале правовой информации.

«О заместителе Минфина РФ: назначить Чебескова Ивана Александровича...», — говорится в тексте.

Также Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности замминистра транспорта РФ Игоря Чалика.