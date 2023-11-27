Мишустин провел кадровые изменения в Минфине и Минтрансе

Мишустин провел кадровые изменения в правительстве РФ
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении на пост замминистра финансов Ивана Чебескова и об освобождении от должности замминистра транспорта РФ Игоря Чалика. Соответствующие документы появились на официальном портале правовой информации.
«О заместителе Минфина РФ: назначить Чебескова Ивана Александровича...», — говорится в тексте.
Также Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности замминистра транспорта РФ Игоря Чалика.
В качестве причины указано истечение срока действия служебного контракта. Известно, что он планирует перейти на другую позицию в системе организаций Минтранса России.
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