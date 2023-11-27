Захарова объяснила отказ Украины от мирного соглашения

Отказ Украины от мирного соглашения с Россией без репараций с ее стороны свидетельствует о том, что Киев находится в «агонии». Об этом «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова объяснила отказ Украины от мирного соглашения
© РИА Новости

Ранее замминистра Юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не станет подписывать мирное соглашение, не предусматривающее обязательств Москвы по выплате Украине репараций.

«Надо понимать, в каком состоянии они находятся, это состояние агонии, причем такой уже просто очевидной всем», — прокомментировала ее слова Захарова.

По мнению официального представителя МИД РФ, Киев видит, что западная поддержка обернулась для него «просто подталкиванием к пропасти», поэтому «слушать или анализировать каждое заявление оттуда не нужно и вредоносно». Захарова отметила, что вместо этого нужно задать вопрос США о том, зачем они запретили Украине вести переговоры с Россией.

В заключение она напомнила, что Киев сначала выступил за диалог с Москвой, потом отказался от него, а затем и вовсе закрепил это на законодательном уровне.

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