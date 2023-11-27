Захарова объяснила отказ Украины от мирного соглашения

Отказ Украины от мирного соглашения с Россией без репараций с ее стороны свидетельствует о том, что Киев находится в «агонии». Об этом «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее замминистра Юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не станет подписывать мирное соглашение, не предусматривающее обязательств Москвы по выплате Украине репараций.

«Надо понимать, в каком состоянии они находятся, это состояние агонии, причем такой уже просто очевидной всем», — прокомментировала ее слова Захарова.

По мнению официального представителя МИД РФ, Киев видит, что западная поддержка обернулась для него «просто подталкиванием к пропасти», поэтому «слушать или анализировать каждое заявление оттуда не нужно и вредоносно». Захарова отметила, что вместо этого нужно задать вопрос США о том, зачем они запретили Украине вести переговоры с Россией.