Российским чиновникам предложили курировать семьи погибших участников СВО

«Сегодня государство уже выплачивает достаточно крупные суммы в связи с ранениями и тем более в связи потерей военнослужащего. Также принято решение и о выплате пенсии по потере кормильца, и о бесплатном поступлении на бюджетные места детей участников специальной военной операции, ушедших от нас, и о предоставлении детских мест вне очереди в детский сад и школы и так далее», — заключила она.