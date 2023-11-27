Медведев: спецслужбы РФ должны принять меры для борьбы с биоугрозами от США

"Все эти вопросы и соответствующие документы тесно увязаны с обеспечением биологической безопасности, включая предупреждение и предотвращение опасной техногенной деятельности. Здесь нужно быть готовыми ко всему комплексу вызовов в этой сфере, опираться на мировой опыт и, конечно, на данные нашей собственной экспертизы", - заключил он.