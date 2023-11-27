Медведев: спецслужбы РФ должны принять меры для борьбы с биоугрозами от США
Российские спецслужбы должны принять меры для противодействия военно-биологическим программам Вашингтона, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Серьезный риск для наших национальных интересов представляет масштабная сеть биолабораторий США в странах постсоветского пространства. Ответом на эти угрозы должны стать новые действенные меры, в том числе по линии различных ведомств, включая специальные службы. В свою очередь продолжим уделять развитию современных биотехнологий в России самое пристальное внимание", - написал он на своей странице ВКонтакте по итогам первого заседания межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биобезопасности.
По его словам, США пытаются получить компоненты биооружия.
"Вашингтон продолжает реализацию военно-биологических программ, которые направлены на создание особо опасных искусственных патогенов и микроорганизмов. По сути речь идет о получении компонентов биологического оружия", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза.
Медведев считает, что РФ нужно быть готовой ко всем вызовам в сфере биобезопасности.
"Действительно, мы продолжаем уделять развитию биотехнологий самое пристальное внимание", - подчеркнул политик.
Он напомнил, что сейчас реализуются федеральные научно-технические программы в области экологии, изменения климата, развития АПК, генетических технологий и так далее.
"Все эти вопросы и соответствующие документы тесно увязаны с обеспечением биологической безопасности, включая предупреждение и предотвращение опасной техногенной деятельности. Здесь нужно быть готовыми ко всему комплексу вызовов в этой сфере, опираться на мировой опыт и, конечно, на данные нашей собственной экспертизы", - заключил он.