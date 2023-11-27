В Думе прокомментировали положение Залужного после конфликта с Зеленским

На военное руководство Украины и генерала Залужного теперь пытаются повесить всех собак, все неудачи широко разрекламированного контрнаступления, потери ВСУ и их объективную неспособность идти вперед. Зеленский и его свора таким образом не только дистанцируются от армии, хотя понятно, чьи приказы она на самом деле исполняла, но и убирают опасного конкурента, на случай если западные хозяева все-таки заставят в 2024 провести в стране выборы, — сообщил Журавлев.

По мнению депутата, это лишь видимая часть борьбы двух западных башен. Одна из них настроена на примирение с Россией, и, по ее мнению, капитуляцию Украины вполне мог бы подписать генерал Залужный, как фельдмаршал Кейтель в 1945 сделал это за Третий Рейх. А вот вторая по-прежнему за войну до последнего украинца, и ставит она на Зеленского, которому собственное население ничуть не жаль.