Захарова заявила, что Запад подвергает искажению понятие "Русский мир"
Западные идеологи искажают концепцию Русского мира. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на международной секции XXV Всемирного русского народного собора "Настоящее и будущее Русского мира".
"Мало что так подвергается искажению нашими, раньше мы говорили оппонентами, а теперь уж, прямо скажем, врагами, как определение Русского мира. В их тенденциозной, а то и злобной подаче, он представляет из себя агрессивную, захватническую идеологию, преследующую, как они утверждают, целью чуть ли не переустройство всего миропорядка в пользу России. <...> Западные, да и не только, идеологи развивают вокруг этого тезиса Русского мира целые концепции", - сказала она.
Дипломат отметила, что Русский мир является прежде всего сформировавшейся на протяжении не одного столетия культурно-духовной, языковой, цивилизационной общностью людей.
"И здесь самое главное слово - общность", - добавила она. "Почему они так о Русском мире? Потому что они полагают, что мы продвигаем то, что обычно продвигают они, а это не так", - продолжила Захарова.