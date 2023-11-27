Захарова заявила, что Запад подвергает искажению понятие "Русский мир"

"Мало что так подвергается искажению нашими, раньше мы говорили оппонентами, а теперь уж, прямо скажем, врагами, как определение Русского мира. В их тенденциозной, а то и злобной подаче, он представляет из себя агрессивную, захватническую идеологию, преследующую, как они утверждают, целью чуть ли не переустройство всего миропорядка в пользу России. <...> Западные, да и не только, идеологи развивают вокруг этого тезиса Русского мира целые концепции", - сказала она.