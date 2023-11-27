Захарова прокомментировала разрешение ЕС на пролет борта МИД РФ

Разрешение Евросоюза пролететь над странами объединения борту МИД России является последовательным и не сделает его в глазах всего мира «хуже, чем обычно». Такое мнение у себя в Telegram-канале высказала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Она указала, что ранее официальный представитель европейской службы внешних связей ЕС Петер Стано сказал, что разрешение борту главы МИД России Сергея Лаврова пересечь воздушное пространство стран объединения не станет нарушением антироссийских санкций. Захарова призвала его не переживать по этому поводу, поскольку «в глазах всего мира Евросоюз будет выглядеть не хуже, чем обычно».

«Последовательность налицо», — добавила она.