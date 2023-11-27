В Кремле прокомментировали стихийные бедствия в Крыму и других регионах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин дал поручения по ликвидации последствий стихийных бедствий в регионах России. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле прокомментировали стихийные бедствия на юге России
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Песков сообщил, что утром 27 ноября Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в Крыму, Краснодарском крае и в других регионах. Президент провел телефонные разговоры с главой Крыма Сергеем Аксеновым и представителями различных служб.

«Президент поручил правительству внимательно отнестись к этой ситуации, разобраться с тем, какая нужна помощь, принять меры по ликвидации», - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь отметил, что поездка Путина по пострадавшим районам пока не требуется, но президент «всегда готов».

«Слава богу, таких бедствий, о которых вы упомянули, которые требовали незамедлительной реакции всей страной, пока у нас не произошло. <…> Но вы знаете, что президент всегда готов», - заключил Песков.

На выходных и в понедельник, 27 ноября, несколько российских регионов столкнулись с ураганными ветром, штормами, массовыми подтоплениями и сильными снегопадами из-за циклона.

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Из-за непогоды в Крыму были эвакуированы более 300 человек, около 500 тысяч местных жителей остались без света. По последним данным ТАСС, жертвами стихии стали четыре человека, более 20 пострадали.

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