Лавров заверил в отсутствии у России «завоевательских планов»
Россия никогда не строила и не будет строить агрессивных и захватнических планов по отношению к своим соседям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.
«Никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательских планов у России нет, не было и быть не может», — подчеркнул российский министр, добавив, что соответствующие обвинения в адрес Кремля не соответствуют действительности.
Ранее Лавров упрекнул Запад за борьбу с инакомыслием. По его словам, в настоящее время видно, что западные страны не принимают альтернативные точки зрения.
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