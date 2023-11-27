Лавров: большинство антироссийских санкций останутся после окончания СВО

«Говорят об этом, что, когда всё закончится, они хотят закончить так втихаря, по-хитрому, заморозить, выиграть время, как было с Минскими соглашениями, вооружить опять нацистский режим в Киеве и продолжать свою агрессию, гибридную, негибридную, против России», — сказал Лавров.