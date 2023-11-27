В МИД РФ оценили жест доброй воли ХАМАС по особождению россиянина

В российском министерстве иностранных дел позитивно оценили жест доброй воли ХАМАС по освобождению россиянина. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном на сайте МИД 27 ноября.

В сообщении россиского ведомства подчеркивается, что российский гражданин Р. Кривой «получил возможность вернуться домой без увязки с выполнением согласованных между Израилем и ХАМАС условий обмена части находящихся в Газе заложников на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.