В МИД РФ оценили жест доброй воли ХАМАС по особождению россиянина
В российском министерстве иностранных дел позитивно оценили жест доброй воли ХАМАС по освобождению россиянина. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном на сайте МИД 27 ноября.
В воскресенье вечером стало известно о решении ХАМАС отпустить мужчину, имевшего российское гражданство.
В сообщении россиского ведомства подчеркивается, что российский гражданин Р. Кривой «получил возможность вернуться домой без увязки с выполнением согласованных между Израилем и ХАМАС условий обмена части находящихся в Газе заложников на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.
«Позитивно оцениваем проявленный руководством движения ХAMAC жест доброй воли и его готовность к конструктивному взаимодействию в решении гуманитарных проблем, имеющих для нас особую важность», — заявили в МИД.
Москва продолжит добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых в секторе заложников — граждан России, заверили в министерстве.