Ушаков назвал ситуацию на Украине итогом игнорирования НАТО интересов России
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал ситуацию вокруг Украины результатом игнорирования интересов России со стороны НАТО.
«Сейчас мы имеем то, что имеем. Следствием такой упёртости НАТО, полного игнорирования интересов России и стала возникшая ситуация вокруг Украины», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Папа Римский заявил, что «лай НАТО у дверей России» мог стать причиной начала спецоперации.
Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что главная задача специальной военной операции — защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада.