В Кремле указали на роль США в сохранении проблемы Палестины

США сыграли свою роль в том, что проблема Палестины не была урегулирована. На это указал помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

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Он также отметил, что к нынешнему кризису привела политика Вашингтона, который потакал одной стороне и монополизировал палестинско-израильское урегулирование.