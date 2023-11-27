В Кремле указали на роль США в сохранении проблемы Палестины
США сыграли свою роль в том, что проблема Палестины не была урегулирована. На это указал помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.
Он также отметил, что к нынешнему кризису привела политика Вашингтона, который потакал одной стороне и монополизировал палестинско-израильское урегулирование.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что конфликт в секторе Газа доказывает ущербность попыток США монополизировать посреднические функции в сфере ближневосточного урегулирования. По ее словам, невозможно преодолеть «застарелый палестино-израильский конфликт» в одиночку.
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