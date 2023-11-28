Лавров заявил о союзнических отношениях России и Казахстана

Таким заявлением глава российской дипломатии поприветствовал в Москве участников круглого стола, приуроченного к десятилетию подписания Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке между двумя странами. Лавров также подчеркнул, что существующую модель отношений, отвечающих интересам обеих стран, удалось сформировать благодаря последовательной реализации данного документа.

В свою очередь, глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу подтвердил, что соглашение помогло создать особые условия, для качественного наращивания двустороннего сотрудничества.

Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке в 2013 году подписали лидеры двух стран Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. В документе были закреплены принципы долгосрочного стратегического партнерства между Россией и Казахстаном.