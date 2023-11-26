Песков: Россию пытаются вытеснить из Карабаха
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе. Об этом пишет РИА «Новости».
Журналисты попросили пресс-секретаря прокомментировать заявления западных политиков, призывающих изгнать российских миротворцев из Карабаха, а также стремящихся разорвать связи России и Армении.
Песков пояснил, что 3-5 лет назад западные политики вели свою деятельность осторожно, с «надетыми дипломатическими масками».
В настоящее время, отметил представитель Кремля, они сбросили маски и ведут борьбу «напрямую, с открытым забралом».
Вместе с тем, заметил Песков, действия западных лидеров привели к тому, что Баку отказался воспринимать ряд стран в качестве посредников, назвал их позицию «однобокой».
«То, что пытаются нас оттуда [из Карабаха] вытеснить, — да, мы это знаем, но до сих пор никто не в состоянии играть такую роль гаранта, мира и стабильности в регионе, кроме России», — подчеркнул пресс-секретарь.
Россия продолжает свои усилия по нормализации обстановки в макрорегионе, резюмировал Песков.