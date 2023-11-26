В Кремле отреагировали на отказ Армении от участия в мероприятиях ОДКБ
РФ надеется, что через какое-то время Армения возобновит полноценное участие в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил в интервью корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Ереван остается другом Москвы.
Надеемся, что и наши армянские друзья тоже все-таки со временем возобновят свой подход в пользу расширенного участия в организации, — уточнил Песков.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не сможет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске.