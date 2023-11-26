Песков прокомментировал призыв спикера Рады «ущемлять русских»
Киевский режим стремится лишить прав русское население – огромную часть Украины. В этом его суть и именно поэтому украинское руководство является режимом. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова председателя украинской Рады о необходимости ущемлять права русских на Украине.
«Это суть киевского режима. Мы же неспроста его называем режимом, потому что в нормальном руководстве страны не может быть таких заявлений. В стране, где живут миллионы русских», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По его словам, госпереворот 2014 года принес Украине расцвет ультранационалистических, а потом откровенно нацистских настроений. Это привело к возникновению такого режима в Киеве, который оказался опасен как для России, так и для огромной части украинского народа — русских.
Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что права русских на Украине необходимо ущемлять.