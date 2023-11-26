Песков заявил о моде на легковесный популизм среди политиков Европы

Политики США и Европы вряд ли радовались бы госпереворотам в своих странах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту «России-1» Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

«Вряд ли они радовались бы», — отметил представитель Кремля.

Песков посетовал, что такой легковесный популизм в международных делах сейчас в моде. Он обратил внимание, что это ничего хорошего не приносит.