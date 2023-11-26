Песков объяснил, почему в Киеве не власти, а "режим"

"Это суть киевского режима. Мы поэтому его называем режимом, мы же неспроста называем его режимом, потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. В стране, где живут миллионы русских. Поэтому только в режиме могут быть такие заявления", - сказал представитель Кремля, комментируя заявление председателя Верховной рады Руслана Стефанчука о том, что права русских на Украине должны быть ущемлены.