Британию призвали раскрыть роль в срыве мирных переговоров по Украине

Властям Великобритании следует ответить на неудобные вопросы о срыве мирных переговоров по Украине на фоне откровений главы фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне.

"Очевидно, что выход на переговорное решение был упущен при существенном вкладе Великобритании, что имело трагические последствия для украинской государственности, экономики и населения. Не желает ли правительство Великобритании прокомментировать утверждения Арахамии?" - сказано в нем.

В недавнем интервью украинскому телеканалу "1+1 Арахамия в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с РФ в 2022 году, заявил:

"Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон (премьер-министр Великобритании на тот момент - прим. ТАСС) в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать".

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов они не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных военных и вооружений, включая ядерное.