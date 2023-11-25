В Госдуме раскритиковали мэра Пензы за слова о табличках об участниках СВО
Как заявил депутат Александр Хинштейн, такая позиция главы города недопустима.
«Патриотическое воспитание и увековечивание памяти героев — одна из важнейших государственных задач», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.
Ранее мэр Пензы Александр Басенко предложил не устанавливать в школах мемориальные доски в честь выпускников, которые погибли во время выполнения боевых задач в зоне спецоперации.
Он аргументировал свою позицию тем, что нужно заботиться о детской психике и не создавать «некрополи» в учебных зданиях.