В Госдуме раскритиковали мэра Пензы за слова о табличках об участниках СВО

«Патриотическое воспитание и увековечивание памяти героев — одна из важнейших государственных задач», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Ранее мэр Пензы Александр Басенко предложил не устанавливать в школах мемориальные доски в честь выпускников, которые погибли во время выполнения боевых задач в зоне спецоперации.

Он аргументировал свою позицию тем, что нужно заботиться о детской психике и не создавать «некрополи» в учебных зданиях.