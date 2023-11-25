По словам сенатора, Украина находится на грани государственного переворота. Спасти страну от полного исчезновения может только мир с Россией, добавила Ковитиди.

«Именно поэтому сегодня Василию Малюку необходимо заняться безопасностью того, что осталось от Украины, нежели засматриваться на Крымский мост», — сказала она.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру» отметил, что задача России — обеспечивать безопасность своих граждан. Он добавил, что Крымским мост уже подвергался атакам, от российских спецслужб потребуется дальнейшая бдительность.