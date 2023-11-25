Бутина прокомментировала признание бывшего украинского переговорщика Давида Арахамии о том, что Киев весной 2022 года отказался от шанса избежать кровопролития. Это было сделано после того как британский премьер Борис Джонсон призвал к боевым действиям против России.

«Как мы знаем, история не имеет сослагательного наклонения, поэтому… у украинской власти был шанс разрешить конфликт. Условия денацификации, демилитаризации Украины должны быть выполнены», — сказала Бутина.

По её словам, ничего не изменилось, Россия, как и ранее, готова к переговорам. Однако никаких уступок украинской стороне сделано не будет.