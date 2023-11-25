В Госдуме заявили, что Киев отказался от шанса мирно завершить конфликт

Россия не изменит условия денацификации и демилитаризации Украины. Они должны быть выполнены, а Киев с подачи Запада потерял шанс разрешить конфликт в 2022 году. Так считает представитель комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, сообщает РИА Новости.

В Госдуме заявили, что Киев отказался от шанса мирно завершить конфликт
© Рамблер

Бутина прокомментировала признание бывшего украинского переговорщика Давида Арахамии о том, что Киев весной 2022 года отказался от шанса избежать кровопролития. Это было сделано после того как британский премьер Борис Джонсон призвал к боевым действиям против России.

«Как мы знаем, история не имеет сослагательного наклонения, поэтому… у украинской власти был шанс разрешить конфликт. Условия денацификации, демилитаризации Украины должны быть выполнены», — сказала Бутина.

По её словам, ничего не изменилось, Россия, как и ранее, готова к переговорам. Однако никаких уступок украинской стороне сделано не будет.

Ранее депутат Леонид Слуцкий заявил, что слова бывшего украинского переговорщика Давида Арахамии являются признаком того, что Киев ищет пути отхода.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости