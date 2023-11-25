В Госдуме заявили, что Киев отказался от шанса мирно завершить конфликт
Россия не изменит условия денацификации и демилитаризации Украины. Они должны быть выполнены, а Киев с подачи Запада потерял шанс разрешить конфликт в 2022 году. Так считает представитель комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, сообщает РИА Новости.
Бутина прокомментировала признание бывшего украинского переговорщика Давида Арахамии о том, что Киев весной 2022 года отказался от шанса избежать кровопролития. Это было сделано после того как британский премьер Борис Джонсон призвал к боевым действиям против России.
«Как мы знаем, история не имеет сослагательного наклонения, поэтому… у украинской власти был шанс разрешить конфликт. Условия денацификации, демилитаризации Украины должны быть выполнены», — сказала Бутина.
По её словам, ничего не изменилось, Россия, как и ранее, готова к переговорам. Однако никаких уступок украинской стороне сделано не будет.
Ранее депутат Леонид Слуцкий заявил, что слова бывшего украинского переговорщика Давида Арахамии являются признаком того, что Киев ищет пути отхода.