Поступающие на Украину средства из ЕС, а именно деньги европейских налогоплательщиков, используются для спонсирования бандитизма в этой стране, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. В качестве примера дипломат привела звонки с территории Украины, когда злоумышленник представляется сотрудником службы безопасности банка и хитростью выманивает деньги. По ее словами, такая преступная схема осуществляется на протяжении пяти-семи лет.

Сообщение в мессенджере Захарова опубликовала после того, как полицейская служба Евросоюза (Европол) обнародовала отчет об аресте кибермошенников. У них изъяли СИМ-карты, мобильные телефоны, а также оборудование для серверов. Дипломат подчеркнула, что согласно данным Европола, ущерб от действий мошенников исчисляется десятками миллионов евро.

Вот именно на это — спонсирование всех видов бандитизма на Украине — и идут деньги налогоплательщиков Евросоюза, когда их режимы переводят миллиарды [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, — написала она.