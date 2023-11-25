Все цели спецоперации должны быть выполнены, ничего не изменилось, заявил член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, комментируя заявление о том, что бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон отговорил Киев завершить конфликт весной 2022 года.

«Ничего, собственно говоря, не изменилось, поэтому Россия и ранее, и сейчас говорила, что готова к переговорам, но не готова на уступки украинской стороне», – передает РИА «Новости» слова Бутиной.

По словам другого члена комитета Дмитрия Белика, Западу выгодно затягивание конфликта на Украине.

Он добавил, что Джонсон в 2022 году озвучил интересны Британии, которые заключались в том, чтобы продолжить войну на Украине руками украинцев. Лондон хочет, чтобы пострадала от конфликта сама Европа, так как Британия не заинтересован в сильном ЕС, а США лишь зарабатывают деньги на войне, добавил Белик.

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Киев сейчас ищет пути отхода, Россия же готова к переговорам, но теперь – только с учетом новых территориальных реалий.

Слуцкий добавил, что в Киеве признали приказ Запада выйти из мирного процесса, чтобы не допустить краха своего проекта «анти-Россия».