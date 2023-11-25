Слова бывшего украинского переговорщика Давида Арахамии являются признаком того, что Киев ищет пути отхода. Россия готова к новым переговорам, но только с учетом возникших территориальных реалий. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости.

Слуцкий прокомментировал слова Давида Арахамии, возглавлявшего делегацию Украины на переговорах с Россией в 2022 году.

Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог завершиться еще весной 2022 года. Однако бывший премьер Британии Джонсон призвал Киев к войне, и украинские власти не согласились на нейтралитет.

«Очевидно, что неонацистский режим ищет пути отхода», — сказал Слуцкий.

По его словам, Россия по-прежнему готова к переговорам, но теперь ее позиция изменилась. Необходимо учитывать новые территориальные реалии.

Слуцкий считает, что Арахамия признал очевидное: Киев выигрывал время на переговорах, зная, что они ни к чему не приведут. Мирный договор был готов, осталось его подписать. Россия в знак доброй воли отвела войска с киевского и черниговского направления. Однако украинская верхушка пошла на поводу у «западных кукловодов», которым любой ценой был необходим проект «анти-Россия».