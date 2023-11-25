Захарова прокомментировала сообщение Европола о сети украинских киберпреступников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала пресс-релиз Европола о том, что была накрыта сеть киберпреступников из Украины.

Злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банков, чтобы обманывать доверчивых граждан. Больше всего пострадали жители Чехии.

«Ровно то, что эти злоумышленники практиковали в России последние 5-7 лет, теперь совершали и со своими материальными «благодетелями», – написала Захарова в Telegram-канале.

Она отметила, что в рейдах, проведенных в Днепропетровске, участвовали и антинаркотические подразделения, что свидетельствует и о наркосоставляющей киберкриминала.