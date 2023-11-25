Володин обратился к уехавшим за границу россиянам

Возвращающиеся из-за границы россияне должны понимать, что с распростертыми объятиями в России их никто не ждет, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, уехавшие россияне совершили предательство по отношению к стране, родным и близким. В своей публикации он отметил, что «Родина у нас одна — Россия», и граждане этой страны должны быть с ней при любых ситуациях.

Чужбина родиной не стала. <...> Те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким, — написал он.

В МВД России ранее сообщили, что в 2023 году 38 тысяч россиян получили иностранное гражданство. Согласно данным ведомства, еще 30 тысяч человек сообщили о наличии у них документа на право постоянного проживания в другом государстве, что в два раза больше, чем годом ранее. В МВД уточнили, что чаще всего россияне получали гражданство Израиля, Турции, Грузии, США и еще нескольких стран.