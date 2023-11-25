Пушков: Нейросеть подтвердила подделку фото лунной миссии NASA

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вывод американской нейросети о подделке фото с высадкой американских космонавтов на Луне.

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Искусственный интеллект проанализировал сделанные якобы на Луне фотографии.

Нейросеть Google посчитала, что один из снимков NASA (НАСА) поддельный. Оценив изображение, искусственный интеллект отметил красным почти все объекты на фотографии, посчитав их поддельными. В то же время фотографию китайского лунохода нейросеть сочла настоящей.

По словам Пушкова, о том, что США не высаживались на Луне многие говорят уже давно - и с серьезными основаниями.