Путин наградил орденом Мужества посмертно журналиста Максудова

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении корреспондента телеканала «Россия-24» Бориса Максудова, работавшего в зоне спецоперации, орденом Мужества посмертно.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Максудова Бориса Бахтияровича», — сказано в документе.

23 ноября журналист Владимир Соловьёв сообщил, что Борис Максудов скончался от ранений, полученных в зоне проведения спецоперации.

Российский МИД заявил, что виновные в этом преступлении не уйдут от возмездия.