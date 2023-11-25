Путин наградил орденом Мужества посмертно журналиста Максудова
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении корреспондента телеканала «Россия-24» Бориса Максудова, работавшего в зоне спецоперации, орденом Мужества посмертно.
Указ размещён на официальном портале правовой информации.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Максудова Бориса Бахтияровича», — сказано в документе.
23 ноября журналист Владимир Соловьёв сообщил, что Борис Максудов скончался от ранений, полученных в зоне проведения спецоперации.
Российский МИД заявил, что виновные в этом преступлении не уйдут от возмездия.