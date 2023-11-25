Мировое сообщество устало от финансирования Украины, которая убеждена, что ей все должны. Об этом Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом он отреагировал на обвинения в адрес России о дискредитации Украины.

«Разве в наши дни требуется "разгонять" информацию против Украины и США?» — задался вопросом сенатор.

По его мнению, военные и политические цели Киева неадекватны. Вашингтон, в свою очередь, потерял авторитет в результате своей политики относительно палестино-израильского конфликта, добавил Пушков.

«И это тоже понимает весь мир. Никакого дополнительного толчка от России здесь не требуется», — подчеркнул он.