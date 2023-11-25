Бывший военный наблюдатель ООН назвал страны, где Россия следит за миром

«По состоянию на конец августа 2023 года, под флагом ООН служат 72 российских миротворца. Они находятся в Западной Сахаре (11 военных наблюдателей, в том числе четыре женщины), Центральноафриканской Республике (13 миротворцев), Демократической Республике Конго (17 миротворцев). Сравнительно недавно мы стали участвовать в миссии на Кипре. Там работают семь наших миротворцев. Миссия ООН в Южном Судане — 19 миротворцев. Анклав Абьей — один. И четыре сейчас участвуют в миссии на Ближнем Востоке, с которого и начиналась в 1973 году история участия СССР и России в операциях ООН по поддержанию мира», — объяснил Юрий Видакас.