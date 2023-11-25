Бывший военный наблюдатель ООН назвал страны, где Россия следит за миром

Экс-дипломат Видакас: в миссиях ООН задействованы 72 российских миротворца
Российские миротворцы сейчас следят за ситуацией и возможным обострением военных конфликтов в Западной Сахаре, в Центральноафриканской Республике, в Демократической Республике Конго, на Кипре, в Южном Судане и на Ближнем Востоке. Об этом URA.RU рассказал президент Межрегиональной общественной организация ветеранов миротворческих миссий ООН, бывший военный наблюдатель ООН и старший дипломат в посольствах России в Судане и ОАЭ Юрий Видакас.
«По состоянию на конец августа 2023 года, под флагом ООН служат 72 российских миротворца. Они находятся в Западной Сахаре (11 военных наблюдателей, в том числе четыре женщины), Центральноафриканской Республике (13 миротворцев), Демократической Республике Конго (17 миротворцев). Сравнительно недавно мы стали участвовать в миссии на Кипре. Там работают семь наших миротворцев. Миссия ООН в Южном Судане — 19 миротворцев. Анклав Абьей — один. И четыре сейчас участвуют в миссии на Ближнем Востоке, с которого и начиналась в 1973 году история участия СССР и России в операциях ООН по поддержанию мира», — объяснил Юрий Видакас.
Президент Межрегиональной общественной организация ветеранов миротворческих миссий ООН напомнил, что за 50 лет Россия отправила на урегулирования конфликтов 4,5 тысячи военных и полицейских.
«По нашим оценкам, с 1973 года и по настоящее время прошли через миссии ООН свыше 4,5 тысячи миротворцев. Наши офицеры приняли участие в 42 миротворческих операциях ООН по поддержанию мира из 72 проведенных», — отметил Видакас.
По словам собеседника агентства, больше всего миротворцев Россия направила в 1990-е годы.
«В 1990-е годы было масштабное подключение России к миротворчеству ООН. В 1992 году РФ направила порядка 1056 военных. Это довольно большая цифра. Среди них было 36 военных наблюдателей, 36 полицейских и 886 — это военный контингент (речь идет о территории бывшей Югославии). С этого года начали принимать участие в миротворческих миссиях и полицейские. Прошло их за этот период порядка 700 человек. В 2017 году впервые в России была начата подготовка женщин в качестве военных наблюдателей ООН. Это большой прорыв. Отвечает всем современным гендерным тенденциям в ООН», — добавил он.
Дипломат подчеркнул, что российские миротворцы проходят сейчас обучение в Наро-Фоминске.
«Подготовка на высших офицерских курсах „Выстрел“ началась в 1975 году. С тех пор там готовили военных наблюдателей. Несколько лет назад все было перенесено в Наро-Фоминск. Эти структуры сертифицированные. Полицейские для миротворческих миссий проходят обучение в Домодедово», — заметил Видакас.
Первая группа советских военных наблюдателей ООН в составе 36 офицеров была направлена на Ближний Восток 25 ноября 1973 года. К 50-летию с начала участия российских миротворцев в операциях ООН Межрегиональная общественная организация ветеранов миротворческих миссий ООН инициировала создание и выпуск юбилейной почтовой марки и конверта.