Северная Македония разрешит посадку самолета Лаврова
Власти Северной Македонии приняли решение временно разрешить авиаперелёты из России для визита главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Лавров должен будет посетить Совет министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье. Разрешение будет действовать с 29 ноября по 1 декабря 2023 года. При этом в правительстве страны подчеркнули, что данная мера не нарушает правила Евросоюза и не является обходом антироссийских санкций.
«На сегодняшнем заседании правительство приняло дополнение к решению о введении ограничительных мер в отношении деятельности Российской Федерации, которое ограничивает доступ воздушных судов Российской Федерации в соответствии с постановлением Совета ЕС об общей внешней политике и политике безопасности ЕС. <...> В соответствии с этим дополнением компетентные министерства иностранных дел и обороны смогут дополнительно принять решение о выдаче разрешения на пролет и посадку российского самолета на время проведения тридцатой министерской встречи ОБСЕ в Скопье, в период с 29 ноября по 1 декабря 2023 года», — сообщили в правительстве Северной Македонии.
Ранее обеспечить участие Лаврова в саммите в Скопье призвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.