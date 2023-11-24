Путин обсудит с Совбезом работу загранучреждений и отношения с соседями России
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России предложил обсудить работу российских заграничных учреждений, а также отношения с соседями на постсоветском пространстве.
«Обсудим сегодня организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты их деятельности», — сказал глава государства.
Также Совбез поговорит о вопросах, связанных с работой с «ближайшими соседями на постсоветском пространстве».
С докладом на совещании выступил глава МИД Сергей Лавров.